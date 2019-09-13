İlaçla yeniden ‘Can’ buldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 6.5 yaşındaki Umutcan Kılıç, Sağlık Bakanlığının ilaç onayının ardından aldığı dozlar sonrası vücudunda fiziki gelişmeler yaşandı. Daha önce oturmakta zorlanan Umutcan, kullandığı 3 doz ilaç sonrası adeta canlandı. Oğlunun 5'inci dozdan sonra ilacı ömür boyu kullanması gerektiğini ifade eden anne Rukiye Cop, "Gelişmeler yavaş yavaş olacak. Biz zaten birden ayağa kalmasını beklemiyoruz. Şu an hastalığı durmuş vaziyette. Ayaklarını oynatamıyorduk, acıyordu. Şimdi ise çok gevşek durumda. Bu gelişimde fizik tedavi ve beslenme de önemli. Sırtındaki kamburu düzeldi. Duruşu ve oturuşu düzeldi. Kas gücü arttı" diye konuştu.İlacı kullandıktan sonra kendini daha iyi hissettiğini söyleyen Umutcan ise makineye bağlı yaşayan kardeşi için de ilaç istedi. 1 yaşında hastalık teşhisi konulan Umutcan'ın, hastalığına yakalanan çocukların 5 yaşına kadar yaşadığını öğrendikten sonra doğum günü kutlamak istememesiyle Türkiye gündemine gelmişti. Ömür boyu kullanması gereken ilacın etkisini gören Umutcan, artık doğum günü kutlamaktan korkmadığını söyledi.