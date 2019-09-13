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İlk ders Türkçe ile başladı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
İlk ders Türkçe ile başladı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi'de yaşayan yabancı uyruklu çocuklar da okul heyecanı yaşıyor. İlçede resmi ve özel okullarda yaklaşık 150'ye yakın yabancı uyruklu vatandaşların çocukları okulla buluştu. En çok yabancı kökenli öğrenciyi ağırlayan okul ise Ölüdeniz İlk ve Ortaokulu oldu. Okulda 30 civarında öğrenci, yeni eğitim öğretim yılına başladı.

EN ÇOK İNGİLİZ VAR
İlk kez okullu olan öğrenciler ilk etapta Türkçe öğrenmeye başladı. Yabancı öğrenciler arasında en çok İngiliz, Alman ve Rus kökenliler yer alırken, Belçika'dan Güney Afrika'ya kadar farklı ülkelerden Fethiye'ye yerleşen ailelerin çocukları da eğitime başladı.
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