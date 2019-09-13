Kaçak yapı avı devam ediyor

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'İmar Barışı'nda Antalya'da şimdiye kadar 187 bin 339 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturuldu. Antalyalılar belge almak için toplamda 1 milyar 515 bin 475 lira ödeme yaptı. Barış sürecinin uzatılmasının yanı sıra incelemeler, itirazlar ve şikayetler değerlendirilme başlandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 9 komisyon talepleri tek tek değerlendiriyor. Şikayetler uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak inceliyor. İncelemede Yapı Kayıt Belgesi almak için usulsüz ve yanıltıcı beyanatta bulunulan 140 belge iptal edildi. 800 kişi ise başvurusunu geri çekerek parasının iadesini istedi. Kaçak tespitlerinde yargı süreci başlayacak.İncelemeler sonucu Antalya genelinde 778 adet kaçak yapı olduğu tespit edildi. Bu yapıların 64'ünün yıkım işleri belediyelerce gerçekleştirildi. Geriye kalan kaçak yapılarla ilgili işlemlerin devam ettiği açıklandı. Antalya'da İmar Barışı kapsamında en fazla yapı kayıt belgesi düzenlenen ilçe yüzde 13.1'lik oranla Kepez oldu. Manavgat yüzde 13.0 oranla ikinci, Alanya 9.6'lık oranla üçüncü sırada yer aldı.