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Karaloğlu: Kadınlar atakta

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Karaloğlu: Kadınlar atakta
KICK Boks Gençler Avrupa Şampiyonu Zehra Doğan, Makaralı Yay Genç Kadınlar Ferdi Dünya ikincisi İpek Tomruk ve Gençler 60 kilo Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu Zeynep Yıldırım, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Sporda kadınların başarısının artmasına dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Antalya'da gençlere yönelik çok önemli spor faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 10 bin kişilik salonumuz sporcu fabrikası gibi. 15 ayrı salonda günün her saatinde farklı branşlarda gençlerimiz eğitiliyor. Amacımız gençlerin sadece madalya alması değil ruhen ve bedenen sağlıklı yaşaması" ifadelerini kullandı.
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Karaloğlu: Kadınlar atakta
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