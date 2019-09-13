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Okeye molası

İntihara teşebbüs eden M.K.’yı polis ipten aldı. Olayı duyup gelen mahallelinin, ‘bizim Mehmet değilmiş’ deyip okey oynamaya gitmesi ‘insanlık ölmüş’ dedirtti

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Okeye intihar molası
ANTALYA'DA eşi G.K.'nin (50) boşanma davası açması üzerine bunalıma giren M.K. (54), yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Eve gelen itfaiye ve polis ekibi, asılı olduğu ipi kesip, M.K.'yi kurtardı. Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

EŞİNE NOT BIRAKTI
Gelen mesaj üzerine yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekibi, merdivenle balkondan eve girdi. Polis ve itfaiye ekibi, asılı olduğu ipi kesip M.K.'yi kurtardı. Çağrılan sağlık ekipleri, müdahale ettikleri M.K.'yi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

OKEYE DÖNDÜLER
Bu sırada, kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri merakla olay yerine geldi. Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli ambulansın kapısını dahi açıp içeri baktı. 'Mehmet değilmiş' diyen mahalleli, daha sonra kahvehanedeki oyunlarına geri döndü. Bu durum 'insanlık ölmüş' dedirtti.
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Okeye intihar molası
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