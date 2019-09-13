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Souza 3 yıl daha ’da

Lider , başkan ’nun katıldığı törende kulüpte 3’üncü sezonunu geçiren Brezilyalı Welinton’ın kontratını uzattı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Souza 3 yıl daha Alanyaspor’da
Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine başkan Hasan Çavuşoğlu ile Welinton katıldı. Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Welinton, takımımızın önemli futbolcularından birisi. Efendiliği ve kişiliyle bütün takım arkadaşlarına örnek bir davranış çizdi. Kendisinden biz memnunuz kendisi de bizden memnun ki hiçbir şart koşmadan 3 yıl daha sözleşmesini uzattı" ifadelerini kullandı. Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Burada geçirdiğim 3 yıl boyunca hem Alanya şehri hem de Alanyalılar ve yönetimimiz bana çok iyi davrandı. Çok sıcakkanlılar. Burası gelişmekte olan bir kulüp, 3 yıldır üzerine çok koyduk. Şu an bulunduğumuz sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl bu formayı giymekten mutlu olacağım" diye konuştu.

LUCAS'TAN SÜRPRİZ ZİYARET
Öte yandan Alanyaspor'dan Meksika'nın Monarcas Morelia takımına giden Arjantinli Lucas Martin Villafanez, Hasan Çavuşoğlu'nu ziyeret etti. Villafanez daha sonra eski takımının antrenmanını izledi. Bu arada lider Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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Souza 3 yıl daha Alanyaspor’da
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