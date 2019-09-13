Souza 3 yıl daha Alanyaspor’da

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Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine başkan Hasan Çavuşoğlu ile Welinton katıldı. Çavuşoğlu,ifadelerini kullandı. Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Burada geçirdiğim 3 yıl boyunca hem Alanya şehri hem de Alanyalılar ve yönetimimiz bana çok iyi davrandı. Çok sıcakkanlılar. Burası gelişmekte olan bir kulüp, 3 yıldır üzerine çok koyduk. Şu an bulunduğumuz sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl bu formayı giymekten mutlu olacağım" diye konuştu.Villafanezdaha sonra eski takımının antrenmanınıizledi. Bu arada lider Alanyaspor ileFenerbahçe arasında oynanacak maçı hakemHalis Özkahya yönetecek.