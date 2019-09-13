Tango ateşi Kemer’i ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali kapsamında Gustavo Battistessa grubu konser verdi.Türkiye'de tango müziğinin sevilmesinde oldukça etkili isimlerden biri olan Gustavo Battistessa yaklaşık 1.5 saat süren konserde Türk ve Arjantin'den tango eserlerini icra etti. kaldı. Grup, unutulmayan Türkçe tango eserleriyle konseri izleyenlerden tam not aldı. Tarih ve sanatın buluştuğu festivalde konser sırasında davetlilerin tango dansı yapması da geceye ayrı bir renk kattı.