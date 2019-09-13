Taşın ustaları Alanya’ya geliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na katılacak heykeltıraşlar belirlendi. 1 Kasım'da açılışı yapılacak heykel sempozyumu 10 heykeltıraşı ağırlayacak. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na 36 ülkeden 91 heykeltıraş başvurdu.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Neslihan Pala'nın başkanlığında, düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar Alanya'da buluşacak.