Alanyaspor enerjı depoladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe karşısında zor bir maça hazırlanan Alanyaspor'a moral ve enerji takviyesi geldi. Teknik direktörü Erol Bulut, Muharrem ayı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bulut huzurevi sakinlerine aşure ikram ederken, onlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Programda, ağustos ve eylül ayı içerisinde doğan huzurevi sakinleri için pasta da kesildi. Bulut, "Büyüklerimizin hayır dualarını almaya geldik" dedi.

BULUT: RAKİP KADAR İYİ EKİBİZ

Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Bulut, "Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek, arzu biraz daha farklı oluyor. Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımız var. Bunu geçen 3 haftada herkese gösterdik" dedi. Maçın lig birincisi ve ikincisi arasında olacağına da dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Konumumuzu vermek istemiyoruz ve var gücümüzle pazartesi günü Fenerbahçe karşısına çıkıp istediğimiz puan ve puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı devam ederiz" diye konuştu.

İDMANA SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Turuncu-yeşilli takımı antrenman öncesi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu da ziyaret ederek destek verdi. Grup üyeleri teknik ekip ve futbolculara tatlı ve muz ikram ederek, Fenerbahçe maçı için başarı diledi. Antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Ayak tenisiyle devam eden idman, esneme hareketleriyle sona erdi.