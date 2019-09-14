Antalya'da Nizamettin S. (54), boşanmak isteyen eşi Ayşe S.'yi (50) evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçakladı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması bulunan Nizamettin S. sabah erken saatlerde kendisinden ayrılmak isteyen eşi Ayşe S.'nin (50) evinin önüne geldi. Servis bekleyen eşi ile tartışmaya başlayan Nizamettin S. çıkan tartışma sonrasında 3 çocuğunun annesi olan eşini 15 yerinden bıçakladı.

POLİS AMCA YETİŞ

Annelerinin kanlar içinde yere yığıldığını Ayşe S.'nin çocukları da gördü. Olaya şahit olan çocuklarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe S.'nin ameliyat edildiği, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan Nizamettin S., sitenin önünde elini yıkadıktan sonra çalılığa saklandı. Çevredekilerin yardımıyla Nizamettin S.'nin saklandığı yeri tespit eden polis, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Muş'ta camcılık yapan Nizamettin S.'nin, eşi Ayşe S.'den bir süredir ayrı yaşadığı, uzaklaştırma kararının yeni sona erdiği ortaya çıktı.