Hasret bitsin

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda milli maç arasının ardından 4'üncü hafta karşılaşmaları başladı. Antalyaspor, bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak. Kırmızı beyazlı ekip ilk iç saha maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Oynadığı ilk 3 maçta galibiyet bulamayan Kayserispor ise sezonun ilk galibiyeti için ter dökecek. 5 EKSİK VAR

İlk 3 haftada oynadığı 2 deplasman maçından 4 puan çıkarmasına rağmen kendi evinde Denizlispor'a mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Antalyaspor, sezonun ilk iç saha galibiyetini yaşamak için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı süren Amilton Minervino, Harun Kavaklıdere, Salih Dursun ve Yakup Mert Çakır ile henüz tam hazır olmayan Yekta Kurtuluş maç kadrosunda yer almayacak.

RAKİP TAKIM AĞIR YARALI

Konuk Kayserispor ile Antalya'ya ağır yaralı geldi. 3'üncü haftada evinde Galatasaray'a yenilirken 3 oyuncusu kırmızı kart gören sarı kırmızılı ekipte Umut Bulut, Pedro Henrique ve Aymen Abdennour cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Şamil Çinaz, Artem Kravetz ve Alpay Çelebi de Antalyaspor'a karşı sahadaki yerlerini alamayacaklar. Kayserispor'da Yasir Subaşı'nın durumu ise netlik kazanmadı.

Kayseri y ene m iyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig tarihinde Antalya'da evinde hiç mağlup edemedi. Sarı kırmızılı ekip, Antalya'daki son galibiyetini 18 Ocak 2018'deki Türkiye Kupası maçında, 2-0'lık skorla almıştı. Lig maçları dikkate alındığında ise Kayserispor son galibiyetini 23 Ekim 1977'de 2. Lig mücadelesinde 2-1'lik skorla elde etmişti.

Rekabette

AKREPLER ÖNDE GİDİYOR

ANTALYASPOR ile Kayserispor bugün 51'inci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 50 maçın 19'unu Antalyaspor, 16'sını Kayserispor kazanırken 15 maç berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan maç, 0-0 tamamlanmıştı.



KAYSERISPOR GOL AYAKLARINDAN YOKSUN

Bu sezona iyi başlayamayan Kayserispor, henüz galibiyet alamadı ve 1 beraberlikle 3'üncü haftayı 15'inci sırada tamamladı. Sarı kırmızılı ekip 3 maçta 3 gol atıp 5 gol yedi. Kayserispor'un gollerinden ikisini atan Umut Bulut ve diğer golün sahibi Pedro Henrique bugünkü maçta cezalı oldukları için oynayamayacak.