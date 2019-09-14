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Helal olsun sana ‘ustam’

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Helal olsun sana ‘ustam’
ISPARTA'DA önlisans mezunu 27 yıllık boya ustası Mehmet Alpoğuz, 15 yıl sonra girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanarak, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Alpoğuz, "Yaş 40 da olsa, 41 de, 50 de olsa insan kendini geliştirmeli" dedi. Hem çalışıp hem eğitimine devam edeceğini anlatan Alpoğuz, "Gündüz yine çalışacağız, boya ustalığına devam edeceğiz, akşam da mühendislikte okumaya devam edeceğiz. Bu, benim hayalimdi, geç de olsa gerçekleşti" dedi.
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Helal olsun sana ‘ustam’
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