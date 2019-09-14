Kafa kafaya çarpıştılar

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, Muğla -Fethiye karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Göcek yönüne seyir halinde olan Uğur Öncü yönetimindeki 48 PH 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zeki Mert Kaybaki idaresindeki 34 ABS 396 otomobille kafa kafaya çarpıştı.Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Sağlık ekipleri Öncü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Öncü'nün cesedi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kayabaki'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.