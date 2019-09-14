Rüya gibi bir gece

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Aida' operası sahnelendi.

İMKANSIZ AŞKI ANLATIYOR

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin 'Aida' operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.

GENİŞ KADRO

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva Aida'yı, tenor Murat Karahan Radames'i seslendirdi. İkinci temsilde ise Aida'yı Franceska Tiburzi, Radames'i Efe Kışlalı canlandırdı.