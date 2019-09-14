Şehrin kalbinde müzik var

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehirde Müzik Var' etkinlikleri şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen konserler ile devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası (ABBO) son olarak turistlerin yoğunlukta olduğu Kalekapısı'ndaki Attolos heykeli önünde bir konser verdi.

ERİK DALI SÜRPRİZİ

Unutulmaz eserlerin seslendirildiği konserde Antalyalılar nostalji yaşarken, 70, 80 ve 90'ların eğlenceli parçaları keyifli anlar yaşattı. Turistler de eğlenceye ortak oldu. ABBO, konser sonunda vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine orkestra 'Erik Dalı' adlı oyun havasını çaldı. Oyun havasına Antalyalılar ile birlikte eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.