Tarımın Silikon Vadisi

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Türkiye'de örtü altı tarımın başkenti olan Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) sektör temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Diler, tarım-üniversite işbirliği konusunda çağrıda bulundu.

KÜLTÜR DÖNÜŞÜMÜ

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan İbrahim Diler, inovasyon ve ortak akıl vurgusu yaptı. Diler, "Gelin Kumluca, Demre, Finike ve Kaş dinamikleri ile birlikte Tarımın Silikon Vadisini birlikte kuralım. Kültür dönüşümü ve tarımda teknoloji kullanımı konusunda birbirimize destek olalım. 2100 yılında savaşlar su ve tarım kaynakları sebebiyle çıkıyor olacak. 30 yıl sonra dünya nüfusu 10 milyarı aşmış olacak. Biz bu geleceğe birlikte hazırlanalım diyoruz" diye konuştu.

LİKYA TARIM MERKEZİ

Gelecekte tarımda daha az kaynakla, daha fazla üretimi öğrenebilen ülkelerin en güçlü ülkeler arasında olacağına dikkat çeken Diler "Traktörden bu yana çok ciddi inovasyonların olmadığı tarım alanında bulut teknolojileri, uzaktan eğitim, yapay zeka, 5G gibi teknolojiler, birçok konuda imkansızı, imkanlı hale getirme potansiyeline sahibiz" diye konuştu. Diler, deneysel tarla ve seraların yer alacağı Likya Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Merkezi açmayı önerdi.