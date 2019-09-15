BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da geçen yıl Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali'nin ikincisi bu yıl 27-29 Eylül tarihlerinde Kestel'de yapılacak. Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen 24 şehirden gelen yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyona bu yıl daha fazla katılım bekleniyor.Alanya'daki tarihi ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılacağı yarışmada, geçen yıl katılımcıların Kızılkule, Tersane ve Dimçayı'na hayran kaldığını belirtilirken, festivalde bu kez de bisiklet severlere şehrin güzelliklerini gösterilecek. 27 Eylül Cuma günü başlayacak olan festival süresince katılımcılar her gün başka bir rotaya pedal çevirecek. Pazar günü yapılacak kortejinin başlama saati ise 11.00.