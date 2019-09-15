Isparta ihracatı masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN ihracat sorunları Vali Ömer Seymenoğlu'nun da katıldığı bir toplantı ile ele alındı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri ile birlikte ihracatçıların yaşadıkları sorunlar, talep ve önerileri ile çözüm yollarının ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda sorunların çözümü konusunda görüşler ortaya koyuldu.Isparta'nın bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu, geleceğin ise turizmde olduğuna vurgu yaptı. Vali Seymenoğlu istihdam konusunda bu yılbaşında belirlenen hedefi yakaladıklarını belirterek, istihdamın temel kaynağının yeni işyeri açmak olduğunu belirtti. Seymenoğlu, "Yeni iş yeri açamıyorsak mevcut açılmış olan iş yerlerinin kapasitelerini yükseltmemiz gerekiyor" dedi. Seymenoğlu, "Sanayi çok önemli ama tarımı biraz daha iyi çalışabildiğimiz takdirde özellikle pazarlama alanında daha aktif rol oynayabilirsek rakamlar daha yukarılara çıkacaktır." şeklinde konuştu.ITSO Başkanı Tutar ise Isparta'da ihracat rakamlarının 2017 yılında 265 milyon 500 bin dolar, 2018 yılında 280 milyon 578 bin dolar, 2019 yılının 8 aylık toplam ihracatının ise yaklaşık 250 milyon dolar gerçekleştiğini söyledi.