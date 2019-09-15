Kepez’in gençleri gururlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

UKRAYNA'DA düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım ve 50 kiloda dünya 3'üncüsü Özlem Şimşek, Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'ı ziyaret etti. Başkan Hakan Çatal, "Genç yeteneklerimiz bizleri gururlandırdı. Bu başarı Kepezspor Kulübü olarak spora ne kadar çok önem verdiğimizin kanıtı. Ben azmedip çalışan, Türkiye'nin, Kepez'in adını dünyaya duyuran ve her şeyden önemlisi İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren, genç yeteneklerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.