Sebahat öğretmenin şansı

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ANTALYA'DA baş ağrısı şikayetiyle doktora giden 61 yaşındaki emekli öğretmen Sebahat Alvalı, son anda kör olmaktan kurtarıldı.Sebahat Alvalı, baş ağrısı şikayetiyle 6 ay önce doktora başvurdu. Özel bir hastanede çekilen MR'ında Alvalı'nın beynin taban kısmında, görme sinirine çok yakın bir bölgede, tümör tespit edildi. Gün geçtikçe ağrıları artan Alvalı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem Taner Göksu'ya başvurdu. Tümörün yaklaşık 1.5 santimetre çapına ulaştığı belirlendi. Görme sinirlerine baskı için Sebahat Alvalı'nın acı çekmesine neden olan tümör, Doç. Dr. Ethem Taner Göksu ve ekibi tarafından, kafatası açılmadan burnundan girilerek çıkarıldı.Burun yoluyla birçok beyin ameliyatını yaptıklarını, bu tip bir tümörü bu yolla ilk kez çıkardıklarını ifade eden Doç. Dr. Göksu, "Bu tür tümörler daha büyük boyutlara ulaştığında görme sinirlerine baskı yaparak, geri dönüşü olmayacak şekilde körlüğe neden oluyor. Bu aşamaya gelmeden tümörü çıkartıp hastayı böyle bir riskle karşı karşıya kalmaktan kurtardık" dedi. Emekli öğretmen Sebahat Alvalı ise "Çok rahat nefes alıp verebiliyorum, sağlıklıyım, mutluyum" diye konuştu.