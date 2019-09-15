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Servislere sıkı denetim yapıldı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Servislere sıkı denetim yapıldı
ANTALYA'DA öğrenci servislerini polis, jandarma ve zabıta il genelinde sıkı takibe aldı. Servisler hem okula gidiş hem de dönüşte tek tek kontrol edilmeye başlandı.

TEK TEK KONTROL
Şehir merkezinin yanı sıra Alanya, Demre, Finike, Korkuteli ve Kemer ilçelerindeki denetimlerde, sürücülerin ehliyeti, mesleki yeterlilik ve diğer belgeleri incelendi. Araçların emniyet kemerleri, dur ve öğrenci servisi levhaları, lastikleri, yangın söndürme tüpü bulunup bulunmadığı tek tek incelendi. Eksiği olanlara tamamlamaları için süre verildi. Ekipler, denetimler sırasında servis içinde ise öğrencilerin emniyet kemeri takmalarını da kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapan ekipler, çocukların yaşadıkları olumsuzlar için ihbarda bulunmaları uyarısını yaptı.
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Servislere sıkı denetim yapıldı
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