Su altında renkli dünya

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, dalış organizasyonlarıyla da önemli bir lokasyon haline geldi. Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktasında, su altı tutkunlarına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenleniyor.Kaş-Kalkan bölgesinde dalış yapan turistler farklı balık türlerini görmenin yanı sıra, caretta carettalar ile yüzme şansı bulabiliyor. Kaş'ta dalış yapan bir grup dalgıç sualtında horon teperken sürpriz misafirleri Orfoz ve Napolyon balıkları oldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim dalışında nadir görülen bir çift büyük ayı ıstakozunu, takıldığı 'hayalet' adı verilen misina ağından kurtardı.