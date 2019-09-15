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Zabıt katibi katili: Ticari bağımız var

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Zabıt katibi katili: Ticari bağımız var
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde 20 Temmuz 2017'de emekli zabıt katibini öldüren zanlı Ferhat C, Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada cinayeti itiraf etti. Ferhat C., 'Kasten Öldürme' suçundan yargılandığı davada tutuklu bulunduğu Tarsus cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile hazır bulundu.

İHALE İÇİN PARA VERDİM
Ferhat C., "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı dört yıldır tanırım. Adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Ben kendisine ihalelere girmesi için yüklü miktarda para veriyordum. Ancak parayı benden alıp ihalelere girmiyormuş. Olay yerine gitme amacımız konuyu konuşmaktı. Çünkü aramızda ticari bir ilişki vardı. Bunun için tartıştık ve kendisini öldürdüm" dedi.
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Zabıt katibi katili: Ticari bağımız var
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