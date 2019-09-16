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Antalyalılar duyarlılık testinden tam not aldı

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Antalyalılar duyarlılık testinden tam not aldı
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi öğrencisi ve 'Youtuber' Alp Seyyah Türk toplumunun duyarlılık durumunu ölçmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Antalya sokaklarında dolaşarak aç ve susuz olduğunu söyleyen Seyyah, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanların yardımseverliğini görüntüledi.

YARDIMA KOŞTULAR
Deneyi Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlamak adına yapıldığını anlatan Seyyah, "Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten halkımız duyarlı, yerli yabancı olmak üzere herkes gelip yardım etti. 7- 8 saattir su içmediğimi, iki gündür de yemek yemediğimi söyledim. Vatandaşlar hemen su aldılar, yemek yedirmeye çalıştılar" dedi.
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Antalyalılar duyarlılık testinden tam not aldı
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