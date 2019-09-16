Bedava beklerken zamla sarsıldılar

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Antalya'da suya yapılan yüzde 20 zam, halk arasında geniş yankı uyandırdı. 1 Ekim tarihinden itibaren Türkiye genelinde en pahalı suyu kullanan illerden biri haline gelecek olan Antalya'da vatandaş zamma tepki gösterdi. Tüketici dernekleri de alınan kararın yanlış olduğunu belirtti.Suyun en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirten Tüketici Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Avukat Abdullah Özçulcu, suya yapılan zammın tamamen karşısında olduklarını ifade etti. Suyun mümkün olduğu takdirde ücretsiz sunulması gerektiğini belirten Özçulcu, "Bu mümkün olmazsa da en düşük fiyattan verilmesi lazım. Suya yapılan zam insanlara daha az yıkanın, daha az kullanın demek oluyor. Alınan karar tamamen halkın zararına" dedi.Seçim öncesi AK Partili Menderes Türel'in '5 bin litreye kadar su ücretsiz' uygulamasıyla sevinen vatandaşlar su zammı karşısında büyük bir şok yaşadı. Yüzde 20 zam oranının çok fazla olduğunu söyleyen İbrahim Akar, "Türkiye'de en çok su kaynağı bulunan illerden birisi Antalya fakat en pahalısını biz kullanacağız. Bu zam gereksiz. Böcek seçilmeden önce suyu bedava yapacağını söyledi. Fakat seçildikten sonra hemen suya zam yaptılar" dedi.Oto yıkıma dükkanı olan Ferhat Şirin de yüzde 20 zammı çok bulduğunu belirtti. Mesleğinden ötürü suyu bol kullandığını söyleyen Şirin, "Bu zammın altından kalkmakta zorlanacağım. Sadece biz değil, vatandaş da zorlanacak. Bu su zammı Antalyalıları mağdur edecek" dedi. Zamma isyan eden bir başka Antalyalı Erhan Gök, "Halkın su kullanmasını istemiyorlar, yapılan bu zam vatandaşın sırtına yük olacak" dedi. Sinan Çuval ise "Bundan rahat duş bile alırken dikkatli olacağız. Ücretsiz su konuşulurken zam yapılmasını anlamadım. Yüzde 20 zam çok fazla" diye konuştu.AK Parti Belediyesi Meclis Üyesi Ali Çetin, bir önceki dönem Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Antalya'nın en ucuz suyu kullandığını, yüzde 20 zamla birlikte ise suyu en pahalı kullanan şehirlerinden biri olacağını söyledi. Zam görüşmelerinin yaşandığı ASAT meclisinde AK Parti ve MHP grubun zamla ilgili ret oyu kullandığını hatırlatan Çetin, "Halkçılık söylemleriyle gelen bir belediye başkanı daha 6'ncı ayında halkın karşısına yüzde 20 zamla çıktı" diye konuştu.