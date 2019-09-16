Burdur’un incisi iddialı

BUGÜN NELER OLDU

BU sezon Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U16 ve U18 kategorilerinde mücadele edecek Burdur'un tek takımı Gölhisar Basketbol Gençlik Spor Kulübü geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor. Tamamı Gölhisar Basketbol alt yapısından yetişen oyunculardan kurulu takım antrenmanlarını Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda sürdürüyor.Takımın antrenörü İsmail Davaz, haftanın üç günü antrenman yaptıklarını belirterek,diye konuştu.