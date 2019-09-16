Burdur’un incisi iddialı

BU sezon Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U16 ve U18 kategorilerinde mücadele edecek Burdur'un tek takımı Gölhisar Basketbol Gençlik Spor Kulübü geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor. Tamamı Gölhisar Basketbol alt yapısından yetişen oyunculardan kurulu takım antrenmanlarını Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda sürdürüyor.
HAFTADA 3 GÜN IDMAN
Takımın antrenörü İsmail Davaz, haftanın üç günü antrenman yaptıklarını belirterek, "Bu yıl takımımız iddialı. İlimizde birkaç yıl sonra bir bölgesel lig takımı oluşturabilmek istiyoruz"
diye konuştu.