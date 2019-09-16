Çocuklar yangın için seferber oldu

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkili olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Sosyal medyadaki canlı yayından yangın olduğunu öğrenen çocuklar da bidonlarla söndürme çalışmalarına destek oldu. Çok sayıda ağacın yandığı yangında depo olarak kullanılan bir yapıda iş makinesi parçaları zarar gördü.Ellerindeki su dolu bidonlarla söndürme çalışmalarına destek olan çocuklardan Samet Şahin, uzak bir mahallede oturmasına rağmen yangını öğrenince koşarak geldiğini söyledi. Alevlere bidonlarla su döktüklerini belirten Şahin, "Yiğit arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayın yapınca yangın olduğunu gördüm. Hemen evden bidon alıp koştum. İtfaiyeci abilerimize destek olduk" dedi. Yiğit Merttaş ise alevlerin evlerinin yanına kadar geldiğini dile getirerek, arkadaşlarıyla bidonlarla su taşıdığını aktardı. Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal da yangının elektrik kablolarından çıktığının iddia edildiğini belirterek, "Alevler evlere ulaşmadan hızlı müdahaleyle söndürüldü" dedi.