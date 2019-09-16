Fethiye’de yardımlar adresini buldu

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşları bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Soultrain etkinliğinde elde edilen gelir lösemi hastaları ve sokak hayvanlarına yardım eden iki derneğe bağışlandı. Aksazlar Lebiderya tesislerinde gerçekleşen etkinlikte, 50 bin lira gelir elde edildi. 25 bin liralık iki çek, Yaşam İçin Yarış projesine destek olmak için FETAV'a ve sokak hayvanlarına destek olmak için de Üzümlü Hayvan Bakım Derneği'ne teslim edildi.Bağış zarflarını FETAV müdürü Dilek Dinçer ve Üzümlü Hayvan Bakım Derneği Başkanı Brenda Singleton teslim aldı. Dilek Dinçer, "Bağış ile devlet hastanemizin onkoloji servisine ihtiyaç duyulan cihazlar alınacak" dedi. Brenda Singleton ise bağışı sokak hayvanlarının tedavisinde ve kısırlaştırılmasında kullanacaklarını söyledi.