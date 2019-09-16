Gökyüzünde kabus anları

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle havalanan yabancı uyruklu Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov'un (18) eğlencesi kabusa döndü. Deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki palmiye ağacına takıldı.Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar iki turist yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan turistler, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Her iki turistin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı. Yaşanan kabus gibi anlar sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görgü tanığı Coşkun Duman, ise "Halat koptuktan sonra paraşüt hızla üzerimizden geçti. Eğer otelin duvarına çarpsalardı kurtulma şansları yoktu" dedi.