Hanutçuluğa geçit yok

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve çığırtkanlık gibi kural ihlallerine karşı etkin mücadele sürüyor. Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın geçen hafta şehir merkezindeki işletmecilerle bir araya gelip, uyarılarda bulunmasının ardında yanlışta ısrar eden esnaf cezalandırıldı.Daha önce de 10'un üzerinde işletmeye kapatma cezası veren Alanya Belediyesi, 5 işyerinde de mühürleme yaptı. Halkı ve turistleri alışveriş yapması için zorladıkları ve sokaktan gelip geçen insanları rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri ile 3 ile 15 gün süreyle ticaretten men edildi. Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in bize verdiği yetki ile misafirlerimize rahatsızlık veren işletmelerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.