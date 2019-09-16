Liderlik aşkına

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, bugün Fenerbahçe karşısında liderliğini korumaya çalışacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
SON YENİLGİ YİNE ALANYASPOR'DAN
Ligde son 8 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.
Alanyaspor,
zoru bir kez başarıp, Fenerbahçe'yi
Alanya'dan eli boş
gönderme planları yapıyor. Maç, Alanya ve Fenerbahçe arasındaki 7'nci karşılaşma olacak.
Önceki 6 maçtan
4'ünü Fenerbahçe kazanırken,
Alanyaspor bir
kez galip gelebildi ve
bir maç da berabere
sonuçlandı.
OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan da eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Alanyaspor'da kariyerindeki kötü gidişe dur diyen 24 yaşındaki oyuncu, turuncuyeşilli forma ile performansı sayesinde milli takıma da yeniden seçilmişti.