Liderlik aşkına

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, bugün Fenerbahçe karşısında liderliğini korumaya çalışacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki haftanın kapanış mücadelesi,Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.Alanyaspor,zoru bir kez başarıp, Fenerbahçe'yiAlanya'dan eli boşgönderme planları yapıyor.Önceki 6 maçtan4'ünü Fenerbahçe kazanırken,Alanyaspor birkez galip gelebildi vebir maç da beraberesonuçlandı.Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan da eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Alanyaspor'da kariyerindeki kötü gidişe dur diyen