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Liderlik aşkına

’yi yenen son takım olan bugün konuk edeceği sarı-lacivertli ekibi yine mağlup edip liderliğini sürdürmek istiyor. Haftanın son maçı saat 20.00’de başlayacak

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Liderlik aşkına
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, bugün Fenerbahçe karşısında liderliğini korumaya çalışacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

SON YENİLGİ YİNE ALANYASPOR'DAN
Ligde son 8 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı. Alanyaspor, zoru bir kez başarıp, Fenerbahçe'yi Alanya'dan eli boş gönderme planları yapıyor. Maç, Alanya ve Fenerbahçe arasındaki 7'nci karşılaşma olacak. Önceki 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, Alanyaspor bir kez galip gelebildi ve bir maç da berabere sonuçlandı.

OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan da eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Alanyaspor'da kariyerindeki kötü gidişe dur diyen 24 yaşındaki oyuncu, turuncuyeşilli forma ile performansı sayesinde milli takıma da yeniden seçilmişti.
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