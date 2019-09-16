Mevcut bile korunamıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlayan Millet Bahçesi projesi CHP'li yeni yönetim tarafından durduruldu. Sulama yapılmaması nedeniyle ağaçların kurumasıyla gündeme gelen dev park adeta öksüz kaldı. SABAH Akdeniz'in son halini görüntülediği millet bahçesi çöp ve şantiye atıkları ile yürek burktu.Konuyla ilgili konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin kendi döneminde yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi. Türel, "Hatta seçime yetiştirebilir miyiz diye düşündük. Bugün gelinen aşamada orada bir çalışma yapılmadığı görünüyor. Hatta mevcudun korunamaması bizleri üzüyor. Her zaman söylüyoruz, bizim bıraktıklarımızı tamamlasınlar yeter. Antalya için önemli bir değer olacak proje. Daha önce yaptıkları açıklamada Millet Bahçesi kısmını tamamlayacaklarını fakat Kent Müzesi'ni yapmayacaklarını söylemişlerdi. Şimdiye kadar hiçbir çalışmanın yapılmadığı görünüyor" dedi. Yıkılan Atatürk Stadyumu yerine 137 dönümlük alan üzerine yapılan Türkiye'nin ilk ve en büyük Millet Bahçesi'nin unutulmuş hali Antalyalıları isyan ettirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ise Millet Bahçesi'nin ilk bölümünün, Ekim ayının son haftasında başlayacak Altın Portakal Film Festivali öncesinde hizmete açılacağını açıkladı. Projenin ikinci kısmını içeren eski belediye binasının da bitki dikimine hazır hale geldiği, son olarak Atatürk Spor Salonu'nu içeren sbölümün ise en son açılacağı açıklandı.