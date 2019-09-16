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Tarımda ürün çeşitleniyor

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Tarımda ürün çeşitleniyor
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde yağlık ayçiçeği tarla günü etkinliği düzenlendi. Üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla 20 dönümlük alanda yapılan üretimde hasat yüz güldürdü. Çaykenarı Mahallesi Mahalle Muhtarı Soner Akkanat'a ait arazide yapılan tarla gününe Kaymakam Ömer Çimşit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Kaymakam Çimşit, "Korkuteli geniş yelpazede tarım ve hayvancılık alanında, meyvecilik alanında, seracılık alanında, geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Domates alanında yıllık 100 bin tonu aşan bir rakam var. Meyvecilik anlamında da 160 bin ton üretimimiz var. Mantar anlamında Türkiye'nin yarıya yakınını üretiyoruz. 25 bin küçükbaş hayvanımızın, 35 bin büyükbaş hayvanımızın ve toplamda da 160 bin küçük ve büyükbaş hayvana sahibiz. Korkuteli tarımda Antalya'nın kalbi" diye konuştu.
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Tarımda ürün çeşitleniyor
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