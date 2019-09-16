Toroslar gibi dik ve gururlu

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Antalya'da Toros Dağları'nın yamaçlarından topladığı adaçayı satarak ailesinin geçimini sağlayan Ayşe Savun (75), zorluklarla dolu yaşam hikayesiyle yürekleri burksa da kimseye muhtaç olmadan ayakta durmanın sevincini yaşıyor. Yaşadığı sıkıntılar, ellerinde ve yüzündeki derin çizgilere yansıyan 75 yaşındaki Savun, Aksu ilçesi Kayadibi Mahallesi'nden haftanın iki günü 80 kilometre uzaktaki Güllük Caddesi'ne gelerek tezgah açıyor. Savun, kaldırım köşesine kurduğu küçük tezgahında topladığı adaçayının yanı sıra akrabalarının verdiği tarlada yetiştirdiği bamyayı da satıyor.Ayşe Savun, 81 yaşındaki eşi Ramazan Savun'un hamallık yaparken 20 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle çalışamadığını söyledi. Bakıma muhtaç eşine 20 yıldır bakan Savun, "Kızım trafik kazasında ayağını kaybetti, oğlum kemik erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Bir tek ben çalışabiliyorum. Evimiz yangında yandı. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen hayata asla küsmedim. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Hayatımız boyunca kimseye muhtaç olmamak için mücadele ettim. Allah bereket versin, helalinden kazanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kayadibi MahalleMuhtarı Hüseyin Kun ise "Ayşe teyzemizin acılarına rağmen herkese örnek gösterilecek gururlu ve azim dolu bir yaşam mücadelesi var" dedi.