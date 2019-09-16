Yağmur altında ‘vals’ coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri konseri ile devam etti. Müziğin ve dansın eşsiz büyüsünü 2 bin yıllık tarihi atmosferde sergileyen konser büyük ilgi çekti. Müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden birisi olarak tanınan Cihat Aşkın, muhteşem bir müzik gecesi yaşattı.Yaklaşın bir saat 15 dakika sahnede kalan Cihat Aşkın ve Phaselis orkestrası katılımcıları nostlajik bir yolculuğa çıkardı. Havanın zaman zaman yağışlı olması bile izleyicilerin keyfini kaçıramadı. Cihat Aşkın "Türk valsleri projesi ile nostaljik bir akşam yaşıyoruz. Dünyada çok bilinen valsler var ama bizim de çok güzel valslerimiz var. Gülnihal'den, Dede Efendi'den başlayarak, 200 yıl boyunca bizim de bestecilerimiz güzel valsler yazmışlar. Biz kendi kültürümüzde yarattığımız eserleri dünyaya tanıtmalıyız" diye konuştu.