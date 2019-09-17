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63 yıllık terzi yılın esnafı oldu

Giriş Tarihi: 17.9.2019
63 yıllık terzi yılın esnafı oldu
ANTALYA'DA Ahilik Haftası kutlamaları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) ev sahipliğinde başladı. Sobacılar Çarşısı'ndaki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından etkinliklerle devam etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin de katıldığı kutlamalar, Mehter Takımı'nın marşlarıyla devam etti.

ETİKET UYARISI YAPTI
Ahilik geleneğinin yansıtıldığı tiyatro gösterisinin ardından Karaloğlu, 'Yılın ahisi' seçilen 63 yıllık terzi Yaşar Azgan'a kaftan giydirdi. Karaloğlu, "Antalya'da esnafsak Antalya'nın gerçeklerine uygun hareket etmemiz lazım. Bunu yapmıyorsun sonra '16 milyon turist geliyor ama turist sokağa inmiyor' diyorsun. Yapmamız gerekeni yapalım, o turist bu sokağa inecek, dükkana girecek. Sızlanmak, şikayet etmek turist getirmez. Turist olsam etiketi olmayan iş yerine girmem" dedi.
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63 yıllık terzi yılın esnafı oldu
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