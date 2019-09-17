Alkollü kadın polise ecel terleri döktürdü

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ANTALYA'DA 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı.Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.'ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de, 'Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle' karşılığını verdi. Arzu A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.