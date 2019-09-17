Hababam sınıfı dayanışması

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YEŞİLÇAM'IN unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok filmdeki lakaplarıyla tanınan oyuncular yıllar sonra Burdur'da bir araya geldi. Hababam Sınıfı filminde ağabeyi ile rol alan Faruk Şavlı'nın cenazesi nedeniyle Burdur'a gelen filmin oyuncularından Cengiz Nezir, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen ve Ümit Doğru hasret giderdi.Aralarındaki dostluğun hiç bozulmadığını anlatan Cengiz Nezir, "Filmde gerçek arkadaş grubu oluşturduk. Hala kendi aramızda hala buluşuyoruz, dertleşiyoruz" diye konuştu. Filmdeki 'Kalem Şakir' rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu ise "Arkadaşlarımızı tek tek kaybediyoruz. Beş nesil seyretti, altıncı nesil seyrediyor. Her ne kadar ölsek de bu sayede ölümsüzleşiyoruz" dedi. Faruk Şavlı'nın oğlu Gökhan Şavlı ise babasının 10 aylık karser savaşı sürecinde oyuncu arkadaşlarının destek verdiğini belirterek teşekkür etti.