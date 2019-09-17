Hal esnafına Erdoğan müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancı Hal'de esnafa kabul yaşatan 'satış' kararı askıya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talebi üzerine 200 milyon liralık borçlanma isteğini onaylaması satışa gerek bırakmadı. Esnaf satış kararının rafa kalkmasıyla rahat bir nefes aldı.Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, dükkanların satılması halinde esnafın mağdur olacağını belirterek, "20-25 yıldır bu dükkanlarda duran esnaf var. Yapılan ihale mantıksızdı" diye konuştu. İhalenin iptal edilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kerim Erüst ise "Bu dükkanlar satılsaydı belimiz bükülürdü. Alınan karar isabet oldu" dedi. Bir diğer esnaf Ramazan Aksoy da "Satışların iptal edilmesi çok iyi bir karar oldu. Yeniden gündeme gelmemesini dileriz" dedi.TOPTANCI Hal'de 50 metrekareden oluşan 98 dükkanın bedeli 302 bin TL olarak belirlenmişti. Bölge esnafı Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir'den dükkan bedelinin 150-200 bin liraya düşürülmesini ve ihaleye sadece kiracıların girmesin istemişti ama bu talepler kabul görmemişti. Esnaf, açık ihale sistemi ile dışarıdan birinin bu dükkanları alması durumunda gerginlik olabileceği konusunda uyarmıştı.