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Psiko-tatil dönemi

’da Pisikolog Ülit Okunakol, hastalarını hem tedavi etmek hem de tatil yapmalarına yardımcı olmak için Kumluca ilçesinde tesis kurdu

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Psiko-tatil dönemi
Psikolog Ümit Okunakol (40), hastalarına hem tedavilerine yardımcı olmak hem de tatil yapmalarına olanak sağlamak amacıyla Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel bir tesis kurdu. Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkiinde yaklaşık 3 dönümlük alana kurulan tesiste, bungalov evler, dinlenme alanları, havuz, mini hayvanat bahçesi ve tamamı ahşaptan yapılma çocuk oyun alanları bulunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ
Aileleriyle tesise gelen hastalar doğa yürüyüşü yaparak, hayvanlarla ilgilenerek ve doğadan toplanan ürünleri tüketerek psikolojik olarak rahatlıyor. Ümit Okunakol, ailelerin genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve mutsuzluk gibi problemler ya da çocuklarıyla ilgili hiperaktif ve söz dinlemeyen çocukları için tesise geldiklerini açıkladı.

STRES VE TAKINTIDAN UZAK
ÜMIT Okunakol, "İnsanlar hem doğal yaşamın içinde tatil yapıp hem de günlük yaşamın getirdiği stresten, takıntılardan, birçok problemden kurtulmanın, aşmanın yollarını burada öğrendi. Tamamen doğanın içinde hem tatil yapıp hem de danışmanlık alabiliyorlar" dedi.
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Psiko-tatil dönemi
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