Psiko-tatil dönemi

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Psikolog Ümit Okunakol (40), hastalarına hem tedavilerine yardımcı olmak hem de tatil yapmalarına olanak sağlamak amacıyla Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel bir tesis kurdu. Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkiinde yaklaşık 3 dönümlük alana kurulan tesiste, bungalov evler, dinlenme alanları, havuz, mini hayvanat bahçesi ve tamamı ahşaptan yapılma çocuk oyun alanları bulunuyor.Aileleriyle tesise gelen hastalar doğa yürüyüşü yaparak, hayvanlarla ilgilenerek ve doğadan toplanan ürünleri tüketerek psikolojik olarak rahatlıyor. Ümit Okunakol, ailelerin genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve mutsuzluk gibi problemler ya da çocuklarıyla ilgili hiperaktif ve söz dinlemeyen çocukları için tesise geldiklerini açıkladı.ÜMIT Okunakol, "İnsanlar hem doğal yaşamın içinde tatil yapıp hem de günlük yaşamın getirdiği stresten, takıntılardan, birçok problemden kurtulmanın, aşmanın yollarını burada öğrendi. Tamamen doğanın içinde hem tatil yapıp hem de danışmanlık alabiliyorlar" dedi.