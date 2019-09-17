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Sigara izmariti çıkardı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Sigara izmariti yangın çıkardı
ANTALYA'NIN Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, sazlık alanlara sıçradı. Yangın seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü. Boztepe Mahallesi girişinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın yol kenarındaki otluk alanda başladı. Sazlık alanlara sıçrayan yangına karşı mahalleli de seferber oldu. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti.

HALK BIKTI
Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç, yangının sigaradan çıkmış olabileceğini söyleyerek, bölgelerinde yaz aylarında sık sık yangın meydana geldiğini söyledi.
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Sigara izmariti yangın çıkardı
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