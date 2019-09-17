Sigara izmariti yangın çıkardı

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ANTALYA'NIN Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, sazlık alanlara sıçradı. Yangın seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü. Boztepe Mahallesi girişinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın yol kenarındaki otluk alanda başladı. Sazlık alanlara sıçrayan yangına karşı mahalleli de seferber oldu. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti.Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç, yangının sigaradan çıkmış olabileceğini söyleyerek, bölgelerinde yaz aylarında sık sık yangın meydana geldiğini söyledi.