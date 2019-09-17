Tatilleri zehir oldu

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerleri yıkıp, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada Fethiye'ye tatile gelen sürücü ve ailesi büyük şok yaşarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz- Fethiye yolunda meydana geldi.Salih Acar yönetimindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarpıp, bariyerleri yıkarak karşı şeritten gelen Görkem Ali Özata idaresindeki 34 RU 8453 plakalı otomobile çarptı. Hafif şekilde yaralanan Özata'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tatile geldikleri öğrenilen Özata ile eşi kazada hasar gören otomobilden valizlerini ve eşyalarını alarak tedavi için Fethiye Devlet Hastanesi'ne gitti. Ağır yaralanan Salih Acar ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.