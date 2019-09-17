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Tatilleri zehir oldu

Fethiye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritteki araca çarptı. Tatil için geldikleri öğrenilen çift yaralandı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Tatilleri zehir oldu
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerleri yıkıp, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada Fethiye'ye tatile gelen sürücü ve ailesi büyük şok yaşarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz- Fethiye yolunda meydana geldi.

OTEL YERİNE HASTANE
Salih Acar yönetimindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarpıp, bariyerleri yıkarak karşı şeritten gelen Görkem Ali Özata idaresindeki 34 RU 8453 plakalı otomobile çarptı. Hafif şekilde yaralanan Özata'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tatile geldikleri öğrenilen Özata ile eşi kazada hasar gören otomobilden valizlerini ve eşyalarını alarak tedavi için Fethiye Devlet Hastanesi'ne gitti. Ağır yaralanan Salih Acar ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tatilleri zehir oldu
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