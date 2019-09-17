Yılan korkusu damda yatırdı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır kirada kaldığı evine son 1.5 aydır korkudan giremiyor. Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Dağcıoğlu, daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini ancak çözüm olmadığını anlattı.İtfaiyenin 'acil bu evden çıkmanız gerek. 4-5 yerde yuva yapmışlar' dediğini anlatan Dilek Dağcıoğlu, "Belediye, ilaçlama için personel gönderdi, o da korkusundan giremedi. Ben cesaretlenip 3 çocuğum için kendim girdim, her yeri ilaçladım. Ama 1.5 ay sonra yine gördüm" dedi.Maddi durumu uygun olmadığı için evden çıkamadığını da belirten Dağcıoğlu, yetkililerden yardım talep etti. Dağcıoğlu, "Şu anda damda kalıyoruz ve hayatımız dam oldu. Evin içerisine korkudan giremiyoruz, çocuklarım dışarıda ve damda ödevini yapıyor. Yılanların çocuklarıma ya da bana zarar vermesinden korkuyorum" dedi.