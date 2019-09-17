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Yılan korkusu damda yatırdı

’da evine yılanların yuva yaptığını ileri süren , 3 çocuğuyla birlikte korkudan eve giremiyor. Evin çatısında uyuyan Dağcıoğlu ve çocukları yardım bekliyor

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Yılan korkusu damda yatırdı
Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır kirada kaldığı evine son 1.5 aydır korkudan giremiyor. Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Dağcıoğlu, daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini ancak çözüm olmadığını anlattı.

İLAÇLAMA EKİBİ GİREMEDİ
İtfaiyenin 'acil bu evden çıkmanız gerek. 4-5 yerde yuva yapmışlar' dediğini anlatan Dilek Dağcıoğlu, "Belediye, ilaçlama için personel gönderdi, o da korkusundan giremedi. Ben cesaretlenip 3 çocuğum için kendim girdim, her yeri ilaçladım. Ama 1.5 ay sonra yine gördüm" dedi.

HAYATIMIZ DAM OLDU
Maddi durumu uygun olmadığı için evden çıkamadığını da belirten Dağcıoğlu, yetkililerden yardım talep etti. Dağcıoğlu, "Şu anda damda kalıyoruz ve hayatımız dam oldu. Evin içerisine korkudan giremiyoruz, çocuklarım dışarıda ve damda ödevini yapıyor. Yılanların çocuklarıma ya da bana zarar vermesinden korkuyorum" dedi.
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Yılan korkusu damda yatırdı
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