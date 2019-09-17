Yol ortasında kalan cami yıkımı bekliyor

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan Uhut Camii, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor. 1980'li yılların başında inşaa edilen caminin bulunduğu bölgede farklı tarihlerde imar değişiklikleri yapıldı. Daha önce tarlalardan oluşan mahallede zamanla konut sayısı arttı. İmar çalışmalarının ardından mahallenin en eski camisi iki yolun ortasında kaldı. Daha çok gecekondulaşmanın yer aldığı mahallede kentsel dönüşüm kararının ardından 3 yıl önce caminin yıkılmasına karar verildi.Yakın bölgede başka cami olmaması nedeniyle belediye, yeni bir cami yapılana kadar Uhut Camii'nde ibadetin devamına karar verdi. İki yolun ortasında kalan camiyi ilk görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Diğer yandan yapımı devam eden yeni Uhut Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. 2 bin metrekare alanda inşası süren camiye mahallede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor. Mahallenin kadınlarının yaptığı gözlemeler, erkekler tarafından satılıyor.