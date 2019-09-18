Antalya’dan 8 milyarlık ciro

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DÜNYACA ünlü Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesine Antalya'nın Kepez-Santral bölgesinde imza atan Sur Yapı ve Sur Enerji'nin uzun vadeli ulusal notunu A-/stabil olarak teyit edildi.Raporda inşaat sektörünün yıl boyunca yaşadığı durgunluğa rağmen bu notu aldığına özellikle değinilerek, başarının önemi vurgulandı. Ayrıca 19 bin bağımsız birimden oluşan Kepez-Santral projesinin büyüklüğüne dikkat çekildi. Raporda, "Kepez-Santral projesinin, 8 milyar TL ciroya ulaşması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca konut satışlarında baskı oluşmasına karşın, Sur Yapı'nın büyük ölçekli Antalya kentsel dönüşüm projesinin de katkısıyla önemli miktarda kaynak sağlamaya devam etmiştir" denildi.