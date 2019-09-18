Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’dan 8 milyarlık ciro

’dan 8 milyarlık ciro

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Antalya’dan 8 milyarlık ciro
DÜNYACA ünlü Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesine Antalya'nın Kepez-Santral bölgesinde imza atan Sur Yapı ve Sur Enerji'nin uzun vadeli ulusal notunu A-/stabil olarak teyit edildi.

ANTALYA FARKI
Raporda inşaat sektörünün yıl boyunca yaşadığı durgunluğa rağmen bu notu aldığına özellikle değinilerek, başarının önemi vurgulandı. Ayrıca 19 bin bağımsız birimden oluşan Kepez-Santral projesinin büyüklüğüne dikkat çekildi. Raporda, "Kepez-Santral projesinin, 8 milyar TL ciroya ulaşması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca konut satışlarında baskı oluşmasına karşın, Sur Yapı'nın büyük ölçekli Antalya kentsel dönüşüm projesinin de katkısıyla önemli miktarda kaynak sağlamaya devam etmiştir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’dan 8 milyarlık ciro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN