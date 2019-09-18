Arkadaşa 3 kurşun

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde sondaj işi yapan iki arkadaşın çay ocağındaki sohbeti sırasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kemalettin Ç., Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Yartuç, tedaviye alınırken, kaçan şüpheli aranıyor. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir süre araçla gezdiği öğrenilen ikili ardından çay ocağına girip, sohbet etmeye başladı.Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyünce Kemalettin Ç., aracındaki tabancayı alıp, Yusuf Yartunç'a ateş etti. Bacağına 3 kurşun isabet eden Yusuf Yartunç, yere yığıldı. +İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Yartunç'u hastaneye kaldırdı. Tabancayı atıp kaçan Kemalettin Ç. aranıyor