Festivale muhteşem kapanış

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DÜNYACA ünlü sanatçıları Phaselis Antik Kenti'nde buluşturan Phaselis Festivali, 10'uncu yılına Türkiye'nin önde gelen solistleri ile yaptığı albümlerle adından söz ettiren prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy'un RocKuba adını verdiği projesi ile veda etti.Konsere çıkarken çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ersoy, "Phaselis Antik Kenti gibi tarihi bir dokuya sahip olan böylesi bir yerde bulunmak inanılmaz" dedi. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen festival binlerce seyirciyle çok özel konserlere ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. 5 gün süren festival kapsamında Borusan Quartet, Gökhan Aybulus ve Cihat Aşkın gibi ünlü isimler sahne aldı.