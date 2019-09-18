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Oda başkanının en mutlu günü

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Oda başkanının en mutlu günü
ANTALYA'NIN Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer'in oğlu ortopedi uzmanı Dr. Onur Süer, öğretim görevlisi Özge Kocahan ile dünya evine girdi. Çiftin Akçagerme Plajı'nda yapılan düğününe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclis üyeleri ve Kaş Ziraat Odası yönetimi, delegeleri, çalışanlarıyla iki ailenin dostlarından oluşan yaklaşık bin kişi katıldı. Gelin Özge Kocahan'ın şahitliğini Ayşe Tuğçe Civelek ve Erkut Güren, damat Onur Süer'in şahitliğini ise Erkut Aras ve Sercan Erkin yaptı.
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Oda başkanının en mutlu günü
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