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Ölmeye değil tatile geliyorlar

Turistlerin kurban olduğu kazaların önlenmesi için Valilik genelge yayınladı. Havuz kazalarına dikkat çekilirken, kurulacağı duyuruldu

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Ölmeye değil tatile geliyorlar
ANTALYA Valiliği, turizmde güvenliği sağlamak için tedbirleri artırdı. Turist sayısında artışla birlikte kazaların minimize edilmesi amacıyla Antalya Valiliği, turizm güvenliğini ele alan bir genelge yayınladı. Turistlerin daha sağlıklı ve güvenli tatil yaparak ülkelerine dönebilmeleri adına çıkartılan genelgede özellikle otellerin yüzme havuzlarında gerçekleşen kazalara dikkat çekildi.

HAVUZLARA ÖZEL UYARI
Turistlerin can ve mal güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemlerin de yer aldığı genelgede gerekli önlemleri almayan işletmelere, yapılacak denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak. Genelgede kaymakamlıklar tarafından Güvenlik Denetim Komisyonu oluşturulacağı ve denetimlerin komisyon tarafından gerçekleştireceği de belirtildi.
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