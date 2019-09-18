Paşa’nın Melekleri bayrak mesajı verdi

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Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Muratpaşa Belediyespor Hentbol Takımı, Yunanistan'da Türk bayrağının salona sokulmadığı, tükürük ve küfür altında oynadıkları karşılaşma sonrası Antalya'ya döndü. Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Deniz ve sporcular SABAH'a konuştu. Skandal maç hakkında konuşan Deniz, sahaya çıktıklarında salonda sadece Yunan bayrağı asılı olduğunu görünce Türk bayrağının da asılması için talepte bulunduklarını anlattı.Deniz, "Bizim bayrağımız asılmadı. Bizde buna karşın kırmızı beyaz Türk bayraklı formalarımızla karşılaşmaya çıktık" diye konuştu. Bayan hentbolu olmasına rağmen tribünlerden küfür ve hareketlerin yapıldığını söyleyen Deniz, oyunculara defalarca tükürüldüğünü ve sıvı yağ döküldüğünü ifade etti. İlk maçı 7 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Deniz, "İkinci maçta bizim girişimimizle güvenlik bandı oluşturuldu. Üç sıra boşaltıldı. İkinci maç berabere bitti. Düzgün bir seyirci olsaydı kesinlikle biz onları orda elerdik" dedi.SPORCULARDAN Ayşe Dinç, spor hayatında ilk kez bu denli tahriklerle karşılaştığını belirterek, "Yaşanılanlar gerçekten çok çirkindi. Sahaya yağ atıldı, tribünlerden tükürüldü" dedi. Tribünlerin çok yakın olduğunu söyleyen Beyzanur Türkyılmaz da, "İster istemez yaşanılan durumdan etkilendik. Bunlar sporda olmaması gereken şeyler" ifadelerini kullandı. Bir başka sporcu Fulya Naime Bozyurt ise, "Türk bayrağının asılmaması bizim hırslanmamızı sağladı. Bu yüzden Türk bayraklı formalarımızla sahaya çıktı. Özellikle ikinci maçta çok odaklandık ve her golden sonra formamızdaki bayrağımızı gösterdik" diye konuştu.